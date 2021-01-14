Глава Удмуртии оценил ситуацию с коечным фондом

В Удмуртии свободно 44% коечного фонда для пациентов с коронавирусом. Об этом глава республики Александр Бречалов сообщил президенту России Владимиру Путину во время видеоконференции 14 января.

«Мы дополнительно развернули 750 коек и возобновили работу обсерваторов, куда отправляем пациентов на долечивание. В настоящий момент у нас 44% коечного фонда свободны. Есть резерв, и мы готовы к любому развитию событий, но надеемся, что ситуация будет стабилизироваться», — цитирует Бречалова ИА «Удмуртия».

Глава региона добавил, что с 4 ноября 2020 года, не дожидаясь федерального финансирования, в республике начали обеспечивать амбулаторных пациентов лекарствами от коронавируса. На данный момент выдали 4,5 тыс. наборов.

Как ранее сообщал сайт «Москва 24», три новых корпуса заработали в резервном госпитале, расположенном в конгрессно-выставочном центре «Сокольники», — там развёрнуто 625 коек для пациентов с COVID-19.