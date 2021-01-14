В Минздраве оценили ситуацию со смертностью от онкологических болезней
- РИА Новости
«По предварительным данным — сейчас пока идёт только сбор отчётности по медицинским организациям… уже сейчас можно сказать, что нам удалось, во-первых, не увеличить смертность от онкологических заболеваний, а даже снизить её», — цитирует его в ходе Гайдаровского форума ТАСС.
В июле сообщалось, что смертность от онкологии в Подмосковье снизилась на 9,6% за полгода.
Врач-невролог, кандидат медицинских наук, маркетолог в области фармацевтики Сергей Грошев в беседе с Newinform рассказал о факторах риска возникновения рака.