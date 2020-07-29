В Подмосковье сообщили о снижении смертности от онкологии за полгода
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В период с января по июнь летальный показатель от онкологии в Подмосковье — 159,6 случая на 100 тыс. человек. В аналогичное время прошлого года он составлял 176,7 случая.
«Большое внимание мы уделяем диагностике злокачественных новообразований на ранней стадии. И это позволяет своевременно начать лечение», — передаёт телеканал «360» слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.
Ранее сообщалось, что более 740 тыс. человек за полгода прошли исследование на ВИЧ в Подмосковье.