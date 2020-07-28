В Подмосковье более 740 тысяч жителей проверились на ВИЧ за полгода

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Более 740 тыс. человек за полгода прошли исследование на ВИЧ в Подмосковье.
В Подмосковье более 740 тысяч жителей проверились на ВИЧ за полгода
  • Reuters

«Потребность в диагностике ВИЧ-инфекции остаётся вне зависимости от коронавируса. Мы приглашаем жителей сдать тест на ВИЧ быстро и бесплатно в наших кабинетах тестирования, работающих в городских поликлиниках», — сказал главврач областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин в интервью телеканалу «360».

Ранее портал kp.ru сообщил, что за минувшие сутки почти 11 тыс. человек обследовались на коронавирус в Петербурге.  

 

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