В Подмосковье более 740 тысяч жителей проверились на ВИЧ за полгода

Более 740 тыс. человек за полгода прошли исследование на ВИЧ в Подмосковье.

«Потребность в диагностике ВИЧ-инфекции остаётся вне зависимости от коронавируса. Мы приглашаем жителей сдать тест на ВИЧ быстро и бесплатно в наших кабинетах тестирования, работающих в городских поликлиниках», — сказал главврач областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин в интервью телеканалу «360».

Ранее портал kp.ru сообщил, что за минувшие сутки почти 11 тыс. человек обследовались на коронавирус в Петербурге.