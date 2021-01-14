В Тюмени закрыли дом престарелых из-за выявленных нарушений

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В Тюмени приостановили деятельность дома престарелых АНО «Новая жизнь», где специалисты МЧС, прокуратуры, департамента здравоохранения и социального развития выявили ряд нарушений. Постояльцев расселят в другие учреждения.
В Тюмени закрыли дом престарелых из-за выявленных нарушений
  • РИА Новости

Об этом сообщает megatyumen.ru.   

«15 человек по согласованию с родственниками будут размещены в центре помощи «Милосердие», который входит в реестр поставщиков социальных услуг и условия содержания в котором соответствуют всем нормам. Размещением остальных занимается АНО «Новая жизнь» совместно с родственниками. При необходимости им будет также оказана помощь в размещении», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В июне в Мурманске прокуратура заинтересовалась информацией о ненадлежащем качестве и недостаточности пищи в доме престарелых.

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