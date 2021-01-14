В Подмосковье принимают заявки на участие в программе «Земский учитель»
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- РИА Новости
Как передаёт телеканал «360», до конца года трудоустроиться смогут ещё 34 человека. Заявки будут принимать до 15 апреля.
«Эта программа работает у нас уже год. Мы привлекли новых специалистов в школы», — отметила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.
Каждый из прошедших отбор участников программы получит по 1 млн рублей.
В апреле 2020 года ОТР сообщал о том, как программа «Земский учитель» реализуется в Амурской области.