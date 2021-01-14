В Подмосковье принимают заявки на участие в программе «Земский учитель»

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В Подмосковье начали принимать заявки для участия в программе по привлечению квалифицированных педагогов в сёла и малые города — «Земский учитель».
В Подмосковье принимают заявки на участие в программе «Земский учитель»
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Как передаёт телеканал «360», до конца года трудоустроиться смогут ещё 34 человека. Заявки будут принимать до 15 апреля.

«Эта программа работает у нас уже год. Мы привлекли новых специалистов в школы», — отметила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Каждый из прошедших отбор участников программы получит по 1 млн рублей.

В апреле 2020 года ОТР сообщал о том, как программа «Земский учитель» реализуется в Амурской области.

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