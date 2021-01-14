Воробьёв отметил важность IT-образования для школьников

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В 2021 году в школах Московской области будет сделан упор на IT–сферу. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв во время встречи с директорами и учениками в режиме онлайн.
Воробьёв отметил важность IT-образования для школьников
  • РИА Новости

Как передаёт телеканал «360», Андрей Воробьёв отметил, что в настоящее время наблюдается огромный спрос на специалистов по программированию и администраторов. Губернатор добавил, что надо взаимодействовать с компаниями, чтобы школьники могли получить дополнительные навыки.

«Форма имеет значение, как мы знаем. Но ключевое — это, конечно, преподаватели. Вы знаете, у нас четверть валового регионального продукта — торговля. Сегодня вы все прекрасно видите, как стремительно освещается в IT интернет-доставка и так далее... И если кому-то эта профессия, это увлечение по душе, то наша задача — в этих классах дать как раз это прикладное образование», — заявил губернатор.

Как сообщал сайт «Янтарный край», в Калининградской области рассказали о развитии образовательных программ для детей.

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