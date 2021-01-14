Воробьёв отметил важность IT-образования для школьников
- РИА Новости
Как передаёт телеканал «360», Андрей Воробьёв отметил, что в настоящее время наблюдается огромный спрос на специалистов по программированию и администраторов. Губернатор добавил, что надо взаимодействовать с компаниями, чтобы школьники могли получить дополнительные навыки.
«Форма имеет значение, как мы знаем. Но ключевое — это, конечно, преподаватели. Вы знаете, у нас четверть валового регионального продукта — торговля. Сегодня вы все прекрасно видите, как стремительно освещается в IT интернет-доставка и так далее... И если кому-то эта профессия, это увлечение по душе, то наша задача — в этих классах дать как раз это прикладное образование», — заявил губернатор.
Как сообщал сайт «Янтарный край», в Калининградской области рассказали о развитии образовательных программ для детей.