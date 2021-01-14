Мишустин заявил о переломном моменте вызванного коронавирусом кризиса

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Наступает переломный момент кризиса, связанного с пандемией коронавируса, дальше ситуация будет постепенно улучшаться, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Мишустин заявил о переломном моменте вызванного коронавирусом кризиса
  • РИА Новости

«Сейчас наступает переломный момент кризиса, связанного с распространением коронавируса. Уверен, что дальше ситуация будет постепенно улучшаться», — сказал глава правительства в видеоприветствии участникам Гайдаровского форума.

Он отметил, что вакцинация должна создать полноценную защиту от инфекции и по мере формирования общего иммунитета в прошлое начнут уходить опасения, которые сдерживали экономическое развитие и торговлю.

Ранее президент Владимир Путин поручил со следующей недели перейти от масштабной к массовой вакцинации россиян от COVID-19.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, до конца января в гражданский оборот поступит 2,1 млн доз вакцины. 

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