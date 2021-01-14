Мишустин заявил о переломном моменте вызванного коронавирусом кризиса
- РИА Новости
«Сейчас наступает переломный момент кризиса, связанного с распространением коронавируса. Уверен, что дальше ситуация будет постепенно улучшаться», — сказал глава правительства в видеоприветствии участникам Гайдаровского форума.
Он отметил, что вакцинация должна создать полноценную защиту от инфекции и по мере формирования общего иммунитета в прошлое начнут уходить опасения, которые сдерживали экономическое развитие и торговлю.
Ранее президент Владимир Путин поручил со следующей недели перейти от масштабной к массовой вакцинации россиян от COVID-19.
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, до конца января в гражданский оборот поступит 2,1 млн доз вакцины.