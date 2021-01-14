На портале «Узнай Москву» появился маршрут по мотивам романа «Дети Арбата»

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На портале «Узнай Москву» появился новый маршрут по мотивам романа-трилогии Анатолия Рыбакова «Дети Арбата».
На портале «Узнай Москву» появился маршрут по мотивам романа «Дети Арбата»
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

В материале уточняется, что 14 января исполняется 110 лет со дня рождения писателя.

«Специально к этой дате портал «Узнай Москву» подготовил маршрут по центральным улицам столицы, связанным с событиями романа-трилогии прозаика «Дети Арбата», — говорится в сообщении.

Прогулку можно совершить в онлайн-формате.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области в ноябре акция «Ночь искусств» состоялась в онлайн-формате.

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