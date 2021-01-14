В Рособрнадзоре прокомментировали ситуацию с ОГЭ

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Рособрнадзор не рассматривает вопрос об отмене Основного государственного экзамена (ОГЭ) для выпускников 9-х классов.
В Рособрнадзоре прокомментировали ситуацию с ОГЭ
  • РИА Новости

«Вопрос об отмене ОГЭ на постоянной основе не рассматривается», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы Рособрнадзора.

По его словам, отмена ОГЭ не будет поддержана ни профессиональным сообществом, ни обучающимися.

В ведомстве отметили, что пока не ознакомлены с проектом закона.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев в беседе с газетой «Известия» заявил о разработке законопроекта об отмене обязательного ОГЭ. На время переходного периода его предлагают сдавать только тем школьникам, которые планируют после 9-го класса поступать в средние специальные учебные заведения. В перспективе же депутатам видится полная отмена основного госэкзамена. 

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