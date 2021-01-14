В Рособрнадзоре прокомментировали ситуацию с ОГЭ
- РИА Новости
«Вопрос об отмене ОГЭ на постоянной основе не рассматривается», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы Рособрнадзора.
По его словам, отмена ОГЭ не будет поддержана ни профессиональным сообществом, ни обучающимися.
В ведомстве отметили, что пока не ознакомлены с проектом закона.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев в беседе с газетой «Известия» заявил о разработке законопроекта об отмене обязательного ОГЭ. На время переходного периода его предлагают сдавать только тем школьникам, которые планируют после 9-го класса поступать в средние специальные учебные заведения. В перспективе же депутатам видится полная отмена основного госэкзамена.