В Госдуме разрабатывают законопроект об отмене обязательного ОГЭ

Короткая ссылка
Зампредседателя комитета по образованию и науке Максим Зайцев в беседе с газетой «Известия» заявил, что в Госдуме разрабатывают законопроект об отмене обязательного ОГЭ.
В Госдуме разрабатывают законопроект об отмене обязательного ОГЭ
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

Он заявил, что «на первом этапе можно оставить обязательный ОГЭ тем, кто планирует уйти из школы после девятого класса, чтобы они могли поступать в средние специальные учебные заведения на конкурсной основе».

«В перспективе же полная отмена ОГЭ», — сообщил Зайцев.

Ранее стало известно, что единый государственный экзамен (ЕГЭ) по иностранному языку официально исключён из списка обязательных.

В начале декабря сообщалось, что Рособрнадзор создал в специальном разделе на своём сайте навигатор для помощи в подготовке к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) и Основному государственному экзамену (ОГЭ).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить