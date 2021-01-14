Зампредседателя комитета по образованию и науке Максим Зайцев в беседе с газетой «Известия» заявил, что в Госдуме разрабатывают законопроект об отмене обязательного ОГЭ.

Он заявил, что «на первом этапе можно оставить обязательный ОГЭ тем, кто планирует уйти из школы после девятого класса, чтобы они могли поступать в средние специальные учебные заведения на конкурсной основе».

«В перспективе же полная отмена ОГЭ», — сообщил Зайцев.

Ранее стало известно, что единый государственный экзамен (ЕГЭ) по иностранному языку официально исключён из списка обязательных.

В начале декабря сообщалось, что Рособрнадзор создал в специальном разделе на своём сайте навигатор для помощи в подготовке к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) и Основному государственному экзамену (ОГЭ).