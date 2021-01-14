В Якутии назвали число сделавших прививку от коронавируса
- Reuters
Об этом сообщается на официальном информационном портале Республики Саха.
Отмечается, что «всего в республику поступило свыше 5 тыс. доз вакцины, последняя партия поступила 12 января в количестве 2,2 тыс. доз».
Ранее президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства поручил со следующей недели перейти от масштабной к массовой вакцинации россиян от коронавируса.
После этого Минздрав поручил регионам увеличить число прививочных пунктов в рамках подготовки к массовой вакцинации.