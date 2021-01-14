Mash: Навальный находится в федеральном розыске с 29 декабря 2020 года

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Алексей Навальный находится в федеральном розыске с 29 декабря 2020 года. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.
Mash: Навальный находится в федеральном розыске с 29 декабря 2020 года
  • Reuters

Отмечается, что, «судя по документам, разыскное дело было открыто ещё 27 ноября».

Как сообщает Mash, «в документах указано, что Навальный не отмечался по делу Yves Rocher (тогда он получил условный срок) и игнорировал контроль».

«При этом за всё время уведомил ФСИН один раз — 23 ноября (а пришёл в себя 10 сентября), сообщив, что находится на реабилитации и про своё возвращение ничего пока не скажет», — говорится в сообщении.

Ранее СК сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Алексея Навального по статье о мошенничестве в особо крупном размере. 

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