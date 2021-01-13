Прокуратура начала проверку из-за пожара в здании больницы в Омске

Омская прокуратура организовала проверку по факту возгорания в здании больницы. Об этом информирует пресс-служба регионального надзорного ведомства.

«Прокуратура Октябрьского округа города Омска организовала проверку в связи с возгоранием в здании бюджетного учреждения здравоохранения», — цитирует сообщение РИА Новости.

Прокуроры намерены установить причину и обстоятельства возгорания, а также проверить соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что в Омске в терапевтическом отделении больницы произошло задымление, в связи с чем пациенты были эвакуированы.

Позже спасатели ликвидировали горение на площади 10 кв. м в больнице.