Прокуратура начала проверку из-за пожара в здании больницы в Омске

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Омская прокуратура организовала проверку по факту возгорания в здании больницы. Об этом информирует пресс-служба регионального надзорного ведомства.
Прокуратура начала проверку из-за пожара в здании больницы в Омске
  • РИА Новости

«Прокуратура Октябрьского округа города Омска организовала проверку в связи с возгоранием в здании бюджетного учреждения здравоохранения», — цитирует сообщение РИА Новости.

Прокуроры намерены установить причину и обстоятельства возгорания, а также проверить соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что в Омске в терапевтическом отделении больницы произошло задымление, в связи с чем пациенты были эвакуированы.

Позже спасатели ликвидировали горение на площади 10 кв. м в больнице.

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