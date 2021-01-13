В Омске ликвидировали возгорание в больнице

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В Омске ликвидировали открытое горение на площади 10 кв. м в больнице. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя управления МЧС по региону. 
В Омске ликвидировали возгорание в больнице
  • РИА Новости

Отмечается, что причиной  задымления на четвёртом этаже здания стал холодильник.

«В 21:21 (по местному времени, 18:21 мск) была объявлена локализация пожара, площадь которого составила 10 квадратных метров. В 21:30 (18:30 мск) было ликвидировано открытое горение», — заявили в МЧС.

Людей эвакуировали в здание поликлиники. Они вернутся в больницу после проветривания помещения.

Ранее сообщалось, что в Омске в терапевтическом отделении больницы произошло задымление, пациенты эвакуированы.

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