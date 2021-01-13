Два IT-проекта из Удмуртии получили гранты в рамках нацпроекта

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Два IT-проекта из Удмуртии получили гранты в рамках национального проекта «Цифровая экономика».
Два IT-проекта из Удмуртии получили гранты в рамках нацпроекта
  • Pixabay

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Итоги грантового конкурса подвёл Российский фонд развития информационных технологий.

АО «Концерн «Калашников» и АО «Ижевский механический завод» получили помощь в размере 92 млн рублей и 77 млн рублей соответственно. Их проекты цифровизации производства рассчитаны на 2021—2022 годы.

Ранее телеканал «360» сообщал, что 12 молодых учёных Подмосковья получат гранты от президента для проведения двухлетних исследований.

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