Два IT-проекта из Удмуртии получили гранты в рамках нацпроекта

Два IT-проекта из Удмуртии получили гранты в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Итоги грантового конкурса подвёл Российский фонд развития информационных технологий.

АО «Концерн «Калашников» и АО «Ижевский механический завод» получили помощь в размере 92 млн рублей и 77 млн рублей соответственно. Их проекты цифровизации производства рассчитаны на 2021—2022 годы.

Ранее телеканал «360» сообщал, что 12 молодых учёных Подмосковья получат гранты от президента для проведения двухлетних исследований.