Два IT-проекта из Удмуртии получили гранты в рамках нацпроекта
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
Итоги грантового конкурса подвёл Российский фонд развития информационных технологий.
АО «Концерн «Калашников» и АО «Ижевский механический завод» получили помощь в размере 92 млн рублей и 77 млн рублей соответственно. Их проекты цифровизации производства рассчитаны на 2021—2022 годы.
Ранее телеканал «360» сообщал, что 12 молодых учёных Подмосковья получат гранты от президента для проведения двухлетних исследований.