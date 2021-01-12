Молодые учёные из Подмосковья получат гранты от президента

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Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что ещё 12 молодых учёных Подмосковья получат гранты от президента для проведения двухлетних исследований.
Молодые учёные из Подмосковья получат гранты от президента
  • Pixabay

Об этом сообщает телеканал «360».

По её словам, десять кандидатов наук получат 1,2 млн рублей — по 600 тыс. в год. А двоим докторам наук вручат по 2 млн рублей — по 1 млн раз в год.

«Фундаментальные исследования наших учёных неоднократно отмечала конкурсная комиссия, принимающая решение о вручении грантов», — заявила Зиновьева.

По сообщениям сайта «Москва 24», в бюджете Москвы на 2021 год на поддержку и развитие научной деятельности заложено свыше 366 млн рублей.

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