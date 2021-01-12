Молодые учёные из Подмосковья получат гранты от президента

Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что ещё 12 молодых учёных Подмосковья получат гранты от президента для проведения двухлетних исследований.

Об этом сообщает телеканал «360».

По её словам, десять кандидатов наук получат 1,2 млн рублей — по 600 тыс. в год. А двоим докторам наук вручат по 2 млн рублей — по 1 млн раз в год.

«Фундаментальные исследования наших учёных неоднократно отмечала конкурсная комиссия, принимающая решение о вручении грантов», — заявила Зиновьева.

По сообщениям сайта «Москва 24», в бюджете Москвы на 2021 год на поддержку и развитие научной деятельности заложено свыше 366 млн рублей.