В Бурятии прошли учения по ликвидации последствий условного землетрясения

Военные инженеры Восточного военного округа приняли участие в учениях по ликвидации последствий условного землетрясения в Бурятии.

Об этом сообщает ОТР.

С помощью тяжёлой техники по расчистке завалов военнослужащие отработали алгоритмы действий по поиску пострадавших и их эвакуации.

Людей извлекли с применением гидравлических домкратов и лебёдок, кранов, также им была оказана первая медицинская помощь.

Ранее директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени Вернадского Юрий Вольфман в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал землетрясения в Монголии.