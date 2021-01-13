В Бурятии прошли учения по ликвидации последствий условного землетрясения

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Военные инженеры Восточного военного округа приняли участие в учениях по ликвидации последствий условного землетрясения в Бурятии.
В Бурятии прошли учения по ликвидации последствий условного землетрясения
  • Reuters

Об этом сообщает ОТР.

С помощью тяжёлой техники по расчистке завалов военнослужащие отработали алгоритмы действий по поиску пострадавших и их эвакуации.

Людей извлекли с применением гидравлических домкратов и лебёдок, кранов, также им была оказана первая медицинская помощь.

Ранее директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени Вернадского Юрий Вольфман в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал землетрясения в Монголии.

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