В Бурятии прошли учения по ликвидации последствий условного землетрясения
- Reuters
Об этом сообщает ОТР.
С помощью тяжёлой техники по расчистке завалов военнослужащие отработали алгоритмы действий по поиску пострадавших и их эвакуации.
Людей извлекли с применением гидравлических домкратов и лебёдок, кранов, также им была оказана первая медицинская помощь.
Ранее директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени Вернадского Юрий Вольфман в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал землетрясения в Монголии.