Эксперт прокомментировал землетрясения в Монголии
- Reuters
«По крайней мере это район высокой сейсмичности, там это ожидаемо, ничего уникального в этом нет», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».
По его словам, недавно происходили землетрясения на Кавказе, то есть это постоянный процесс.
«Другое дело, что когда такие вещи случаются в населённых пунктах и вызывают разрушения, то это всё попадает в информационное поле», — пояснил он.
Ранее сейсмолог Александр Гуляев в беседе с Nation News прокомментировал подземные толчки в Иркутской области.