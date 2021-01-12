Эксперт прокомментировал землетрясения в Монголии

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Директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ им. Вернадского Юрий Вольфман прокомментировал землетрясения в Монголии.
Эксперт прокомментировал землетрясения в Монголии
  • Reuters

«По крайней мере это район высокой сейсмичности, там это ожидаемо, ничего уникального в этом нет», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По его словам, недавно происходили землетрясения на Кавказе, то есть это постоянный процесс.

«Другое дело, что когда такие вещи случаются в населённых пунктах и вызывают разрушения, то это всё попадает в информационное поле», — пояснил он.

Ранее сейсмолог Александр Гуляев в беседе с Nation News прокомментировал подземные толчки в Иркутской области.

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