Путин поручил проанализировать вспышки коронавируса в ряде стран
- РИА Новости
Об этом он сказал на совещании с членами правительства.
«В некоторых странах мы видим всплеск сейчас заболеваемости, это не понятно с чем связано — то ли с новыми штаммами, то ли с тем, что в праздничные дни не соблюдалась необходимая в таких условиях дисциплина», — заявил Путин.
По его мнению, российским специалистам нужно понять, с чем это связано, для того, чтобы «точно и ясно представлять, как действует российская вакцина».
Путин также рассказал, что у российских учёных есть образцы штаммов коронавируса, выявленные в других странах.
Также Путин заявил, что российскую вакцину от COVID-19 можно назвать лучшей в мире.