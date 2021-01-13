Путин поручил проанализировать вспышки коронавируса в ряде стран

Президент России Владимир Путин поручил проанализировать рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в некоторых странах в новогодние праздники.

Об этом он сказал на совещании с членами правительства.

«В некоторых странах мы видим всплеск сейчас заболеваемости, это не понятно с чем связано — то ли с новыми штаммами, то ли с тем, что в праздничные дни не соблюдалась необходимая в таких условиях дисциплина», — заявил Путин.

По его мнению, российским специалистам нужно понять, с чем это связано, для того, чтобы «точно и ясно представлять, как действует российская вакцина».

Путин также рассказал, что у российских учёных есть образцы штаммов коронавируса, выявленные в других странах.

Также Путин заявил, что российскую вакцину от COVID-19 можно назвать лучшей в мире.