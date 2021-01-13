В Подмосковье рассказали о подготовке дорог, ведущих к церквям и местам для купаний

Перед Крещением в Московской области подготовят около 260 дорог, ведущих к церквям и местам для купаний.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик, расчистят более 380 км.

«Также будет обеспечена уборка прилегающей инфраструктуры после праздника», — сказал он.

В Подмосковье будет обустроено около 220 мест для купаний.

Ранее врач общей практики терапевт Лариса Алексеева рассказала в беседе с RT, как подготовиться к крещенским купаниям и кому противопоказано принимать в них участие.