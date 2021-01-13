В Подмосковье рассказали о подготовке дорог, ведущих к церквям и местам для купаний
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Как заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик, расчистят более 380 км.
«Также будет обеспечена уборка прилегающей инфраструктуры после праздника», — сказал он.
В Подмосковье будет обустроено около 220 мест для купаний.
Ранее врач общей практики терапевт Лариса Алексеева рассказала в беседе с RT, как подготовиться к крещенским купаниям и кому противопоказано принимать в них участие.