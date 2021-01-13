Эпидемиолог оценил ситуацию с британским штаммом коронавируса в России
- Reuters
Об этом сообщило РИА Новости.
По словам специалиста, к настоящему моменту в России зафиксирован один случай выявления британского штамма.
Горелов рассказал, что пациента, инфицированного этим штаммом, своевременно изолировали, сейчас он уже здоров.
«Дальнейшего распространения инфекции не произошло», — заявил Горелов.
Ранее газета «Известия» писала, что российские учёные опубликовали препринт с описанием случая пациентки, в организме которой коронавирус приобрёл 18 новых мутаций.