Эпидемиолог оценил ситуацию с британским штаммом коронавируса в России

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что в России не произошло распространения британского штамма коронавируса.

Об этом сообщило РИА Новости.

По словам специалиста, к настоящему моменту в России зафиксирован один случай выявления британского штамма.

Горелов рассказал, что пациента, инфицированного этим штаммом, своевременно изолировали, сейчас он уже здоров.

«Дальнейшего распространения инфекции не произошло», — заявил Горелов.

Ранее газета «Известия» писала, что российские учёные опубликовали препринт с описанием случая пациентки, в организме которой коронавирус приобрёл 18 новых мутаций.