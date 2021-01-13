Голикова сообщила об обеспечении пациентов с коронавирусом лекарствами

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Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что бесплатными лекарственными средствами от коронавируса были обеспечены более 813 тыс. амбулаторных пациентов.
Голикова сообщила об обеспечении пациентов с коронавирусом лекарствами
  • РИА Новости

Об этом она сказала в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

Голикова напомнила, что в конце 2020 года было принято решение о поддержке регионов посредством предоставления финансовых ресурсов на покупку лекарственных средств для обеспечения пациентов бесплатными лекарствами на амбулаторном этапе.

«На сегодняшний день мы можем констатировать, что лекарствами были обеспечены 813,5 тыс. пациентов на амбулаторном этапе», — цитирует её ТАСС.

Также она заявила, что Россия готова к увеличению масштабов вакцинации от коронавируса уже в январе-феврале.

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