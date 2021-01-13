Голикова заявила о готовности увеличить масштабы вакцинации

Россия готова к увеличению масштабов вакцинации от коронавируса уже в январе-феврале, сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова.

«Мы готовы с понедельника следующей недели выполнить ваше поручение по переходу от масштабной вакцинации к более широкой вакцинации населения уже в январе, феврале и далее», — сказала Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Он отметила, что на данный момент в России открыт 1331 прививочный пункт.

По её словам, объёмы поставок вакцины будут возрастать по сравнению с теми, что были достигнуты в декабре.

Ранее Путин заявил, что нужно переходить от масштабной к массовой вакцинации россиян от коронавирусной инфекции со следующей недели.