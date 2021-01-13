Автоцистерна с ядохимикатами опрокинулась на Ямале
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- РИА Новости
«Прокуратура Тазовского района... организовала проверку по факту произошедшего 13.01.2021 разлива метанола на почву в районе автодороги п. Коротчаево — п. Тазовский в результате опрокидывания автоцистерны», — говорится в сообщении.
В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства при перевозке ядохимикатов.
В ноябре в ЯНАО произошла утечка газоконденсата из вагона-цистерны во время стоянки грузового состава.