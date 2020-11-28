В ЯНАО начата проверка после утечки газоконденсата из вагона-цистерны

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В Ямало-Ненецком автономном округе начата проверка в связи с утечкой газоконденсата из вагона-цистерны во время стоянки грузового состава. Угрозы экологической безопасности нет, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
В ЯНАО начата проверка после утечки газоконденсата из вагона-цистерны
  • РИА Новости

«По поручению уральского транспортного прокурора Новоуренгойской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения требований законодательства при перевозке опасных грузов», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

По имеющимся данным, утечка газового конденсата произошла на разъезде Юнуй перегона Пурпе — Ханымей Свердловской железной дороги.

На место происшествия направлен пожарный поезд, в настоящее время разлив ликвидирован.

Пострадавших в результате инцидента нет.

В конце июля в Якутии возбудили уголовное дело после разлива 4,7 тонны дизельного топлива.

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