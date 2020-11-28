В ЯНАО начата проверка после утечки газоконденсата из вагона-цистерны

В Ямало-Ненецком автономном округе начата проверка в связи с утечкой газоконденсата из вагона-цистерны во время стоянки грузового состава. Угрозы экологической безопасности нет, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

РИА Новости