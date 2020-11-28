В ЯНАО начата проверка после утечки газоконденсата из вагона-цистерны
- РИА Новости
«По поручению уральского транспортного прокурора Новоуренгойской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения требований законодательства при перевозке опасных грузов», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
По имеющимся данным, утечка газового конденсата произошла на разъезде Юнуй перегона Пурпе — Ханымей Свердловской железной дороги.
На место происшествия направлен пожарный поезд, в настоящее время разлив ликвидирован.
Пострадавших в результате инцидента нет.
В конце июля в Якутии возбудили уголовное дело после разлива 4,7 тонны дизельного топлива.