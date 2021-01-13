У главы Минцифры России выявили коронавирус

Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев заболел коронавирусной инфекцией, сообщил российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Об этом он доложил президенту России Владимиру Путину в ходе его совещания с членами правительства.

«Уважаемый Владимир Владимирович, сегодня по этому вопросу (о портале госуслуг. — RT) очень хотел доложить Максут Шадаев, министр цифрового развития, который очень много для этого сделал, но в данный момент он успешно борется с COVID-19, уже идёт на поправку, поэтому я доложу», — сообщил Чернышенко.

Путин пожелал Шадаеву скорейшего выздоровления и возвращения на работу.

Ранее спикер нижней палаты Федерального собрания Вячеслав Володин заявил, что более трети депутатов Госдумы переболели коронавирусом, один из них находится в реанимации.