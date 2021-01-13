Шойгу вручил награды российским журналистам

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Министр обороны России Сергей Шойгу наградил журналистов, освещающих деятельность российских вооружённых сил.
Шойгу вручил награды российским журналистам
  • РИА Новости

«Сегодня День печати... Вооружённые силы, руководство Министерства обороны, все наши офицеры от Калининграда до Камчатки относятся с огромным уважением к вашему труду, к вашей работе, направленной на поддержание и боевого духа, и воспитание в вооружённых силах наших бойцов, офицеров, учебных заведений. А самое главное — честная и правдивая информация», — цитирует ТАСС Шойгу.

Министр обороны пожелал журналистам продолжать работу «с той же активностью, с тем же желанием и, самое главное, с тем же талантом».

Нагрудный знак «Заслуженный журналист Российской Федерации» вручён военному обозревателю «Комсомольской правды» Виктору Баранцу.

Медалей «За укрепление боевого содружества» удостоены продюсеры телеканалов «Россия 1» и «Россия 24» Алеся Алексеева, Дмитрий Найда, Мария Новикова и генеральный продюсер телеканала «Звезда» Борис Яновский.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин вручил правительственные премии в области средств массовой информации за 2020 год. 

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