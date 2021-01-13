Шойгу вручил награды российским журналистам

Министр обороны России Сергей Шойгу наградил журналистов, освещающих деятельность российских вооружённых сил.

«Сегодня День печати... Вооружённые силы, руководство Министерства обороны, все наши офицеры от Калининграда до Камчатки относятся с огромным уважением к вашему труду, к вашей работе, направленной на поддержание и боевого духа, и воспитание в вооружённых силах наших бойцов, офицеров, учебных заведений. А самое главное — честная и правдивая информация», — цитирует ТАСС Шойгу.

Министр обороны пожелал журналистам продолжать работу «с той же активностью, с тем же желанием и, самое главное, с тем же талантом».

Нагрудный знак «Заслуженный журналист Российской Федерации» вручён военному обозревателю «Комсомольской правды» Виктору Баранцу.

Медалей «За укрепление боевого содружества» удостоены продюсеры телеканалов «Россия 1» и «Россия 24» Алеся Алексеева, Дмитрий Найда, Мария Новикова и генеральный продюсер телеканала «Звезда» Борис Яновский.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин вручил правительственные премии в области средств массовой информации за 2020 год.