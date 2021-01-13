Эксперт прокомментировал ситуацию со штрафами за нарушения ПДД в России

Главный специалист Центра управления дорожным движением СПб ГКУ «ДОДД» Денис Липаткин прокомментировал ситуацию со штрафами за нарушения ПДД в России.

Об этом сообщает ФАН.

«В разных странах размер штрафа привязывают к зарплате нарушителя ПДД. Поскольку у нас зачастую нарушители ПДД ездят на дорогих автомобилях, при этом являются безработными, нужно привязывать размер штрафа к рыночной оценке стоимости автомобиля», — сказал он в эфире медиацентра «Патриот».

Как полагает Липаткин, таким образом можно заметно снизить статистику нарушений правил дорожного движения и повысить безопасность на дорогах.

Среди других мер он назвал снижение разрешённой скорости и ликвидацию нештрафуемого порога.

«Что касается штрафов, я бы также сделал акцент на его неотвратимости. Неважно, какой штраф, если от него можно уйти», — добавил эксперт.

Ранее заместитель главного редактора радио «Автодор», автоэксперт Сергей Смирнов в беседе с Newinform прокомментировал предложение Минюста добавить в проект нового КоАП норму, согласно которой российских водителей смогут лишать прав за три грубых нарушения правил дорожного движения в течение года.