В ДТП под Нижним Новгородом пострадали шесть человек

Шесть человек получили травмы в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем под Нижним Новгородом.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

«По предварительной информации, водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с рейсовым автобусом ПАЗ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадали водитель УАЗ и пять пассажиров автобуса.

Пострадавшие были госпитализированы.

Ранее два человека погибли и трое пострадали в результате опрокидывания автобуса на трассе в Ростовской области.