В ДТП под Нижним Новгородом пострадали шесть человек

Короткая ссылка
Шесть человек получили травмы в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем под Нижним Новгородом.
В ДТП под Нижним Новгородом пострадали шесть человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

«По предварительной информации, водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с рейсовым автобусом ПАЗ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадали водитель УАЗ и пять пассажиров автобуса.

Пострадавшие были госпитализированы.

Ранее два человека погибли и трое пострадали в результате опрокидывания автобуса на трассе в Ростовской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить