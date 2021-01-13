В ДТП под Нижним Новгородом пострадали шесть человек
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
«По предварительной информации, водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с рейсовым автобусом ПАЗ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадали водитель УАЗ и пять пассажиров автобуса.
Пострадавшие были госпитализированы.
Ранее два человека погибли и трое пострадали в результате опрокидывания автобуса на трассе в Ростовской области.