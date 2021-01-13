Два человека погибли в результате ДТП с автобусом в Ростовской области

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Два человека погибли и трое пострадали в результате опрокидывания автобуса на трассе в Ростовской области, сообщили в управлении ГИБДД по региону.
Два человека погибли в результате ДТП с автобусом в Ростовской области
  • РИА Новости

«Двое погибших, трое пострадавших. Возбуждено дело. Прокуратура взяла на контроль ход расследования», — приводит ТАСС сообщение.

По предварительным данным, водитель 1973 года рождения не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

По данным ГИБДД, всего в автобусе находились 15 человек.

На данный момент на месте работают сотрудники полиции и представители экстренных служб.

Как сообщает РИА Новости, в автобусе были граждане Украины.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили о гибели четырёх военных в результате аварии с участием автобусов и грузовика в Подмосковье.

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