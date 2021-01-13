В Удмуртии назвали возможные сроки начала вакцинации от коронавируса

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В Удмуртии вакцинация от коронавируса может начаться в конце января — начале февраля 2021 года.
В Удмуртии назвали возможные сроки начала вакцинации от коронавируса
  • РИА Новости

Об этом информирует интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу правительства Удмуртской Республики.

Отмечается, что регион получит 25 тыс. доз вакцины от коронавируса.

Всего на сегодняшний день в Удмуртии привиты 910 человек, из которых 76 получили второй компонент вакцины «Спутник V».

В декабре премьер-министр России Михаил Мишустин поручил включить вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 в календарь профилактических прививок.

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