В Хабаровский край доставили более 2 тысяч доз вакцины от COVID-19

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Ещё более 2 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник V» поступило в Хабаровский край, сообщил и. о. министра здравоохранения края Юрий Бойченко.
В Хабаровский край доставили более 2 тысяч доз вакцины от COVID-19
  • Reuters

«Вчера (12 января. — RT) поздно вечером мы получили 2042 дозы вакцины от коронавируса «Спутник V». Начинаем в кратчайшие сроки её использовать. Мы готовы расширять географию вакцинации в Хабаровском крае», — отметил Бойченко.

Уточняется, что на сегодняшний день в Хабаровском крае привиты уже 3200 человек.

Ранее зампред правительства Хабаровского края по соцвопросам Евгений Никонов сообщил, что партия российской вакцины от коронавируса в количестве 700 доз поступила в регион.

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