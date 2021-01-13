В Петербурге задержали подозреваемого в краже из музея
- РИА Новости
«Полиция Санкт-Петербурга раскрыла крупную кражу исторических ценностей из научных учреждений», — цитирует РИА Новости Волк.
По её словам, 6 января в полицию Центрального района поступило сообщение о краже из корпуса научного института на Дворцовой набережной 26 предметов, «обнаруженных в ходе археологических изысканий».
Уточняется, что по подозрению в совершении преступления на Невском проспекте полицейские задержали 23-летнего неработающего жителя Выборгского района города.
«В дальнейшем установлена причастность злоумышленника к совершению аналогичных преступлений на территории Василеостровского и Петроградского районов Санкт-Петербурга.... Эти кражи имели место в конце декабря 2020 года — начале января 2021 года», — отметила Волк.
Она сообщила, что при обыске у подозреваемого изъята часть похищенного стоимостью около 8 миллионов рублей.
Как пишет kp.ru, ещё 29 декабря пропала восковой оттиск печати XII века — Грамоты архиепископа Зальцбургского Эберхарда I на основание госпиталя, которая хранилась в пластиковой коробке на реставрационном столе в здании на Биржевой линии Васильевского острова.
В декабре в Ленинградской области задержали двоих подозреваемых в совершении серии краж дорогостоящих табачных изделий и алкоголя из продуктовых магазинов.