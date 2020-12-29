В Ленобласти задержали подозреваемых в кражах из продуктовых магазинов

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В Ленинградской области задержали двоих подозреваемых в совершении серии краж дорогостоящих табачных изделий и алкоголя из продуктовых магазинов, сообщили в региональном главке МВД России.
В Ленобласти задержали подозреваемых в кражах из продуктовых магазинов
  • РИА Новости

«Установлено, что злоумышленники причастны как минимум к восьми аналогичным эпизодам хищения товаров в продовольственных магазинах, чаще всего сетевых, в период с октября по декабрь текущего года. Их добычей становились, как правило, дорогостоящие алкоголь и табачные изделия», — цитирует пресс-службу ведомства kp.ru.

Подозреваемым 25 и 29 лет, они являются представителями цыганской народности и ранее уже были судимы за кражи.

Согласно имеющимся данным, они проникали в закрытые магазины, взламывая двери топором и болторезом, и похищали алкоголь с сигаретами.

Их считают причастными к кражам из магазинов в Кировске, Ломоносове, Кингисеппе и Лодейном Поле. Общий ущерб от их действий оценивается в около 1 млн рублей.

В августе в Ульяновске задержали двух жителей Татарстана, подозреваемых в серии краж бытовой техники.

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