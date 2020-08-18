В Ульяновске задержали подозреваемых в серии краж бытовой техники

В Ульяновске задержали двух жителей Татарстана, подозреваемых в серии краж бытовой техники.

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на региональное УМВД России.

В течение прошедшей недели в полицию начали поступать заявления от представителей администраций крупных магазинов о хищении имущества. Факты краж были выявлены в результате ревизий и подтверждены записями с камер видеонаблюдения.

Подозреваемые — мужчина, который находится в федеральном розыске за совершение аналогичных преступлений на территории Марий Эл, и его знакомая.

Выяснилось, что они успели совершить шесть краж в Засвияжском районе и три — в Ленинском.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области вынесли приговор восьми подросткам, обвиняемым в угоне автомобилей, кражах и ряде других преступлений.