В Ульяновске задержали подозреваемых в серии краж бытовой техники

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В Ульяновске задержали двух жителей Татарстана, подозреваемых в серии краж бытовой техники.
В Ульяновске задержали подозреваемых в серии краж бытовой техники
  • РИА Новости

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на региональное УМВД России.

В течение прошедшей недели в полицию начали поступать заявления от представителей администраций крупных магазинов о хищении имущества. Факты краж были выявлены в результате ревизий и подтверждены записями с камер видеонаблюдения.

Подозреваемые — мужчина, который находится в федеральном розыске за совершение аналогичных преступлений на территории Марий Эл, и его знакомая.

Выяснилось, что они успели совершить шесть краж в Засвияжском районе и три — в Ленинском.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области вынесли приговор восьми подросткам, обвиняемым в угоне автомобилей, кражах и ряде других преступлений.

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