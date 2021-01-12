Кириенко сообщил о начале конкурса политологов

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко объявил старт конкурса политологов.

Он рассказал, что организатором конкурса является Экспертный институт социальных исследований, технология проведения конкурса разработана АНО «Россия — страна возможностей».

Кириенко сообщил, что при проведении конкурса задействуют принципы публичного отбора и независимой экспертной оценки участников, применяемые в других проектах платформы «Россия — страна возможностей».

Он пояснил, что «появляется запрос на профессионалов, специалистов в социально-политическом анализе и социально-политическом управлении».

По его словам, ситуация в обществе требует глубокого анализа ситуации, который должен быть при этом очень быстрым.

«С другой стороны, нужны не только эксперты, способные анализировать, прогнозировать события, но нужны и социально-политические управленцы, которые в состоянии реализовывать социально-политические проекты», — цитирует ТАСС Кириенко.

В декабре сообщалось, что в Москве завершился гранд-финал конкурса «Цифровой прорыв» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».