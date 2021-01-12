Кириенко сообщил о начале конкурса политологов

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Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко объявил старт конкурса политологов.
Кириенко сообщил о начале конкурса политологов
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Он рассказал, что организатором конкурса является Экспертный институт социальных исследований, технология проведения конкурса разработана АНО «Россия — страна возможностей».

Кириенко сообщил, что при проведении конкурса задействуют принципы публичного отбора и независимой экспертной оценки участников, применяемые в других проектах платформы «Россия — страна возможностей».

Он пояснил, что «появляется запрос на профессионалов, специалистов в социально-политическом анализе и социально-политическом управлении».

По его словам, ситуация в обществе требует глубокого анализа ситуации, который должен быть при этом очень быстрым.

«С другой стороны, нужны не только эксперты, способные анализировать, прогнозировать события, но нужны и социально-политические управленцы, которые в состоянии реализовывать социально-политические проекты», — цитирует ТАСС Кириенко.

В декабре сообщалось, что в Москве завершился гранд-финал конкурса «Цифровой прорыв» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

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