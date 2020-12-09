В Москве прошёл гранд-финал конкурса «Цифровой прорыв»

В Москве завершился гранд-финал конкурса «Цифровой прорыв» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Об этом сообщает НТВ.

За призовой фонд в размере 22,5 млн рублей боролись почти 1,5 тыс. команд. Победителями стали 45 из них.

«Я уже с рядом заказчиков разговаривал и слышал такие оценки, что то, что вам удалось сделать меньше чем за двое суток, на это иногда уходят месяцы работы, и таких результатов не получается. Вы действительно большие молодцы», — заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.

По его мнению, лауреаты конкурса будут востребованы на IT-рынке как в России, так и в мире.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что участники конкурса «Цифровой прорыв» представили IT-решения для власти и бизнеса.