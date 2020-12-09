В Москве прошёл гранд-финал конкурса «Цифровой прорыв»

Короткая ссылка
В Москве завершился гранд-финал конкурса «Цифровой прорыв» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».
В Москве прошёл гранд-финал конкурса «Цифровой прорыв»
  • © Цифровой прорыв
  • vk.com

Об этом сообщает НТВ.

За призовой фонд в размере 22,5 млн рублей боролись почти 1,5 тыс. команд. Победителями стали 45 из них.

«Я уже с рядом заказчиков разговаривал и слышал такие оценки, что то, что вам удалось сделать меньше чем за двое суток, на это иногда уходят месяцы работы, и таких результатов не получается. Вы действительно большие молодцы», — заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.

По его мнению, лауреаты конкурса будут востребованы на IT-рынке как в России, так и в мире.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что участники конкурса «Цифровой прорыв» представили IT-решения для власти и бизнеса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить