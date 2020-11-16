Участники конкурса «Цифровой прорыв» представили IT-решения для власти и бизнеса
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Об этом сообщают «Дни.ру».
Как заявил гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, большинство победителей было из Санкт-Петербурга, Москвы, Калининградской области, Татарстана и Чечни.
За ходом соревнований в режиме онлайн наблюдали 150 тыс. зрителей. В прямом эфире проводились мастер-классы, интервью, лекции о цифровых технологиях.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» состоится 27—29 ноября.