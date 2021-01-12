Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о роли прокуратуры в защите прав и свобод граждан.

Об этом сообщают «Дни.ру».

Володин принял участие в торжественном заседании, посвящённом празднованию Дня работника прокуратуры.

«Независимо от рисков, проблем и ограничений работники прокуратуры ответственно подходят к своему делу, ведут приёмы граждан, участвуют в расследованиях, делают всё для того, чтобы защитить спокойствие людей, отстоять их права, защитить свободы», — отметил он.

Володин также вручил благодарности председателя Госдумы и почётные грамоты сотрудникам надзорного ведомства.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов в ходе расширенного заседания, посвящённого 299-летию образования органов прокуратуры, отметил работу коллег во время пандемии.