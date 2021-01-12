Краснов отметил работу органов прокуратуры во время пандемии

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов в ходе расширенного заседания, посвящённого 299-летию образования органов прокуратуры, отметил работу коллег во время пандемии.

«В прошлом году надзорная деятельность осуществлялась в сложных условиях пандемии и ограниченных возможностей для проведения проверок. Несмотря на это, проделана значительная работа», — заявил он.

По его словам, главным достижением стало сосредоточение на реальной помощи людям, решении их насущных проблем.

Одним из важнейших направлений оставалась работа с обращениями, подчеркнул Краснов.

«В прошедшем году прокурорами их рассмотрено более 3 млн, почти 1 млн человек приняты на личном приёме», — сказал он.

Важное значение имела и работа по отстаиванию прав медперсонала, касающихся своевременности и полноты получения ими стимулирующих выплат, средств индивидуальной защиты.

«На контроле находилось обеспечение наиболее уязвимых категорий населения всем комплексом мер социальной поддержки», — добавил Краснов.

Ранее Краснов поздравил коллег с Днём работника прокуратуры.

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