Друг Фёдора Конюхова рассказал о состоянии здоровья путешественника
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После возвращения из путешествия Конюхов почувствовал недомогание и был отправлен на самоизоляцию.
«Тут очень сложно ответить на вопрос, коронавирус или нет. В данный момент у него просто ограничения: сидеть дома, поскольку ему больше 65 лет. Тут установки связаны с этим ограничением», — заявил Сергеев в беседе с радио «Комсомольская правда».
По его словам, Конюхов поднимался на вулкан Орисаба в Мексике в праздничные дни и там была плохая погода.
Ранее, как сообщал НТВ, Конюхов поделился воспоминаниями об одиночном путешествии на Южный полюс, которое состоялось 25 лет назад и продолжалось более двух месяцев.