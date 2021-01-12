Друг Фёдора Конюхова рассказал о состоянии здоровья путешественника

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Руководитель экспедиционного штаба Сергей Сергеев рассказал о состоянии здоровья путешественника Фёдора Конюхова.
Друг Фёдора Конюхова рассказал о состоянии здоровья путешественника
  • © сайт Федора Конюхова

После возвращения из путешествия Конюхов почувствовал недомогание и был отправлен на самоизоляцию.

«Тут очень сложно ответить на вопрос, коронавирус или нет. В данный момент у него просто ограничения: сидеть дома, поскольку ему больше 65 лет. Тут установки связаны с этим ограничением», — заявил Сергеев в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, Конюхов поднимался на вулкан Орисаба в Мексике в праздничные дни и там была плохая погода.

Ранее, как сообщал НТВ, Конюхов поделился воспоминаниями об одиночном путешествии на Южный полюс, которое состоялось 25 лет назад и продолжалось более двух месяцев.

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