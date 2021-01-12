Психолог рассказал, как пандемия повлияла на приоритеты россиян

Короткая ссылка
Психолог Игорь Козлов рассказал, как пандемия повлияла на приоритеты россиян.
Психолог рассказал, как пандемия повлияла на приоритеты россиян
  • © Ростислав Нетисов
  • РИА Новости

«Раньше, когда люди были более социально активными, было общение с друзьями, желание благополучия было наиболее высоко. Сейчас же люди больше думают конкретно о том, что здесь и сейчас, и о себе», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, желание быть здоровыми вышло на первый план.

«Помните, раньше было выражение «Лучше быть бедным, но здоровым, чем богатым, но больным». Мы на какой-то период про это забыли, но сейчас это выражение приобрело актуальность», — пояснил эксперт.

В условиях неопределённости люди стали ценить крепкие отношения с близкими, больше уделять внимания своему финансовому благосостоянию.

Ранее психиатр Алексей Казанцев в беседе с Newinform предупредил об опасности апатии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить