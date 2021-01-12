Психолог рассказал, как пандемия повлияла на приоритеты россиян

Психолог Игорь Козлов рассказал, как пандемия повлияла на приоритеты россиян.

«Раньше, когда люди были более социально активными, было общение с друзьями, желание благополучия было наиболее высоко. Сейчас же люди больше думают конкретно о том, что здесь и сейчас, и о себе», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, желание быть здоровыми вышло на первый план.

«Помните, раньше было выражение «Лучше быть бедным, но здоровым, чем богатым, но больным». Мы на какой-то период про это забыли, но сейчас это выражение приобрело актуальность», — пояснил эксперт.

В условиях неопределённости люди стали ценить крепкие отношения с близкими, больше уделять внимания своему финансовому благосостоянию.

Ранее психиатр Алексей Казанцев в беседе с Newinform предупредил об опасности апатии.