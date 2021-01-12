Корабли Каспийской флотилии провели противовоздушные учения

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Дежурные силы противовоздушной обороны Каспийской флотилии провели учения.
Корабли Каспийской флотилии провели противовоздушные учения
  • © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

К манёврам привлекли более десяти единиц надводной техники, в том числе ракетные корабли «Дагестан» и «Татарстан», малые ракетные и артиллерийские корабли «Углич», «Град Свияжск», «Махачкала».

Экипажи практиковались в обнаружении неопознанных воздушных целей, а также в противодействии атакам условного противника.

Ранее сайт «ПолитЭксперт» сообщал, что боевые корабли Черноморского флота вышли в море, чтобы отработать задачи в рамках учений.

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