СК завёл дело по факту посягательства на жизнь полицейского на юге Москвы

Следственными органами Главного следственного управления СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

Об этом сообщается на сайте управления СК по столице.

Отмечается, что, согласно версии следствия, 12 января «сотрудники полиции по вызову бригады скорой медицинской помощи прибыли в квартиру жилого дома по Гурьевскому проезду в городе Москве, где мужчина в неадекватном состоянии вёл себя агрессивно по отношению к медицинскому персоналу и соседям, на предупреждения не реагировал».

В ведомстве сообщили, что «мужчина, имея при себе нож и высказывая угрозы убийством окружающим, совершил нападение на сотрудников полиции».

«Сотрудниками полиции был произведён предупредительный выстрел, после чего было применено табельное оружие. От полученного ранения нападавший скончался на месте», — говорится в сообщении.

В конце декабря сообщалось, что в центре Москвы задержали подозрительного мужчину с сумкой, угрожавшего совершить противоправные действия.