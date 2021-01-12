СК завёл дело по факту посягательства на жизнь полицейского на юге Москвы
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте управления СК по столице.
Отмечается, что, согласно версии следствия, 12 января «сотрудники полиции по вызову бригады скорой медицинской помощи прибыли в квартиру жилого дома по Гурьевскому проезду в городе Москве, где мужчина в неадекватном состоянии вёл себя агрессивно по отношению к медицинскому персоналу и соседям, на предупреждения не реагировал».
В ведомстве сообщили, что «мужчина, имея при себе нож и высказывая угрозы убийством окружающим, совершил нападение на сотрудников полиции».
«Сотрудниками полиции был произведён предупредительный выстрел, после чего было применено табельное оружие. От полученного ранения нападавший скончался на месте», — говорится в сообщении.
В конце декабря сообщалось, что в центре Москвы задержали подозрительного мужчину с сумкой, угрожавшего совершить противоправные действия.