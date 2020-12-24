В центре Москвы задержали подозрительного мужчину с сумкой

Короткая ссылка
В центре Москвы задержали подозрительного мужчину с сумкой, угрожавшего совершить противоправные действия.
В центре Москвы задержали подозрительного мужчину с сумкой
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД.

«Сегодня на службу «02» поступило сообщение о том, что находящийся на Поварской улице мужчина держит в руках сумку и высказывает намерение совершить противоправные действия», — заявили в главке.

Прибывшие на место полицейские задержали гражданина и доставили в территориальный отдел внутренних дел. 

«Предметов, представляющих опасность, не обнаружено», — сообщили в ведомстве.

По факту произошедшего организована проверка.

Ранее сообщалось, что в Москве неизвестный устроил стрельбу в банке и сбежал.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить