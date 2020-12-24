В центре Москвы задержали подозрительного мужчину с сумкой, угрожавшего совершить противоправные действия.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД.

«Сегодня на службу «02» поступило сообщение о том, что находящийся на Поварской улице мужчина держит в руках сумку и высказывает намерение совершить противоправные действия», — заявили в главке.

Прибывшие на место полицейские задержали гражданина и доставили в территориальный отдел внутренних дел.

«Предметов, представляющих опасность, не обнаружено», — сообщили в ведомстве.

По факту произошедшего организована проверка.

Ранее сообщалось, что в Москве неизвестный устроил стрельбу в банке и сбежал.