В центре Москвы задержали подозрительного мужчину с сумкой
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД.
«Сегодня на службу «02» поступило сообщение о том, что находящийся на Поварской улице мужчина держит в руках сумку и высказывает намерение совершить противоправные действия», — заявили в главке.
Прибывшие на место полицейские задержали гражданина и доставили в территориальный отдел внутренних дел.
«Предметов, представляющих опасность, не обнаружено», — сообщили в ведомстве.
По факту произошедшего организована проверка.
Ранее сообщалось, что в Москве неизвестный устроил стрельбу в банке и сбежал.