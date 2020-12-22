В Москве неизвестный устроил стрельбу в банке и сбежал, в настоящее время ведётся его розыск, пострадавших нет. Об этом заявили в ГУ МВД по столице.

Там рассказали, что около 18:00 мск поступило сообщение о разбое по адресу Зацепский вал, дом 5.

«По предварительным данным, в помещение вошёл неизвестный и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал передать ему денежные средства», — приводит Интерфакс сообщение.

В ведомстве добавили, что мужчина произвел выстрелы, от которых никто не пострадал, и скрылся с места происшествия, ничего не взяв.

В начале декабря в Горно-Алтайске в офис банка ворвался неизвестный и требовал деньги, угрожая взрывом, он был задержан.