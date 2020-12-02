В Горно-Алтайске задержали угрожавшего взрывом в отделении банка мужчину

В офис банка в Горно-Алтайске ворвался неизвестный и требовал деньги, он был задержан. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы республики.

Как отмечается, задержанный угрожал взрывом.

«При захвате офиса банка в Горно-Алтайске мужчина угрожал взрывом и требовал 300 тыс. рублей. Сейчас он задержан», — говорится в сообщении.

Об инциденте также сообщил источник Интерфакса.

«В офис банка на проспекте Коммунистическом, 68 ворвался мужчина. Он требует 300 тыс. рублей, угрожает взорвать отделение», — сказал источник.

В мае мужчина захватил заложников в одном из отделений банка в Москве и угрожал взорвать здание. После спецоперации по его задержанию взрывчатых веществ у него обнаружено не было.

По словам его адвоката, по итогам психиатрической экспертизы мужчину признали невменяемым.