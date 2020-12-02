В Горно-Алтайске задержали угрожавшего взрывом в отделении банка мужчину

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В офис банка в Горно-Алтайске ворвался неизвестный и требовал деньги, он был задержан. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы республики.
В Горно-Алтайске задержали угрожавшего взрывом в отделении банка мужчину
  • РИА Новости

Как отмечается, задержанный угрожал взрывом.

«При захвате офиса банка в Горно-Алтайске мужчина угрожал взрывом и требовал 300 тыс. рублей. Сейчас он задержан», — говорится в сообщении. 

Об инциденте также сообщил источник Интерфакса. 

«В офис банка на проспекте Коммунистическом, 68 ворвался мужчина. Он требует 300 тыс. рублей, угрожает взорвать отделение», — сказал источник.

В мае мужчина захватил заложников в одном из отделений банка в Москве и угрожал взорвать здание. После спецоперации по его задержанию взрывчатых веществ у него обнаружено не было. 

По словам его адвоката, по итогам психиатрической экспертизы мужчину признали невменяемым

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