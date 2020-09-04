Адвокат: захвативший отделение Альфа-банка признан невменяемым

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Уроженец Нижневартовска Алексей Барышников, захвативший в конце мая заложников в отделении Альфа-банка в Москве, по итогам психиатрической экспертизы признан невменяемым. Об этом заявил его адвокат Максим Кичигин.
Адвокат: захвативший отделение Альфа-банка признан невменяемым
  • © РИА Новости / Пресс-служба Хамовнического суда города Москвы

«Подтверждаю, мой подзащитный Алексей Барышников экспертами из института имени Сербского признан невменяемым. Суд может освободить его от уголовной ответственности, отправив на принудительное лечение», — цитирует его ТАСС.

По словам представителя защиты Барышникова, материалы его дела будут в ближайшее время направлены в прокуратуру для утверждения постановления о его принудительном лечении.

23 мая Барышников захватил заложников в одном из столичных отделений Альфа-банка и угрожал взорвать здание. При этом после спецоперации по его задержанию взрывчатых веществ у него обнаружено не было. Хамовнический районный суд заключил его под стражу сроком на два месяца.

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