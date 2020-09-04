Адвокат: захвативший отделение Альфа-банка признан невменяемым

Уроженец Нижневартовска Алексей Барышников, захвативший в конце мая заложников в отделении Альфа-банка в Москве, по итогам психиатрической экспертизы признан невменяемым. Об этом заявил его адвокат Максим Кичигин.

«Подтверждаю, мой подзащитный Алексей Барышников экспертами из института имени Сербского признан невменяемым. Суд может освободить его от уголовной ответственности, отправив на принудительное лечение», — цитирует его ТАСС.

По словам представителя защиты Барышникова, материалы его дела будут в ближайшее время направлены в прокуратуру для утверждения постановления о его принудительном лечении.

23 мая Барышников захватил заложников в одном из столичных отделений Альфа-банка и угрожал взорвать здание. При этом после спецоперации по его задержанию взрывчатых веществ у него обнаружено не было. Хамовнический районный суд заключил его под стражу сроком на два месяца.