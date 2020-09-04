Адвокат: захвативший отделение Альфа-банка признан невменяемым
- © РИА Новости / Пресс-служба Хамовнического суда города Москвы
«Подтверждаю, мой подзащитный Алексей Барышников экспертами из института имени Сербского признан невменяемым. Суд может освободить его от уголовной ответственности, отправив на принудительное лечение», — цитирует его ТАСС.
По словам представителя защиты Барышникова, материалы его дела будут в ближайшее время направлены в прокуратуру для утверждения постановления о его принудительном лечении.
23 мая Барышников захватил заложников в одном из столичных отделений Альфа-банка и угрожал взорвать здание. При этом после спецоперации по его задержанию взрывчатых веществ у него обнаружено не было. Хамовнический районный суд заключил его под стражу сроком на два месяца.