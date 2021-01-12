Эксперт рассказал о мерах по улучшению ситуации на дорогах России

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Начальник сектора отдела эксплуатации центра управления дорожным движением ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения» Денис Липаткин рассказал о мерах по улучшению ситуации на дорогах России.
Эксперт рассказал о мерах по улучшению ситуации на дорогах России
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

По мнению эксперта, речь идёт о снижении разрешённой скорости, увеличении числа камер и ликвидации так называемого нештрафуемого порога.

«Уверен, что следует ужесточать наказание за вождение в состоянии алкогольного опьянения, а размер штрафа привязывать к стоимости автомобиля, как это практикуется в некоторых странах», — заявил он на пресс-конференции, организованной медиагруппой «Патриот» и Федеральным агентством новостей.

Ранее заместитель главного редактора радио «Автодор», автоэксперт Сергей Смирнов в беседе с Newinform прокомментировал предложение Минюста добавить в проект нового КоАП норму, согласно которой российских водителей смогут лишать прав за три грубых нарушения правил дорожного движения в течение года.

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